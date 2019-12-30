В Пермском крае автобус со школьниками попал в массовое ДТП

В ДТП пострадали 5 взрослых и 4 ребенка.

Сегодня, 10 января, в Пермском крае автобус со школьниками, фура и 4 машины столкнулись на трассе. 9 человек пострадали.

ТАСС сообщает, что массовая авария произошла на 469-м км автодороги М-7 "Волга". На трассе столкнулись автобус с 35 школьниками - спортсменами в возрасте от 10-11 лет, большегрузная фура, грузовая "Газель" и 3 легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали 9 человек, 5 взрослых и 4 ребенка. В каком транспорте находились пострадавшие, на данный момент не известно.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" стал обгонять грузовик. Водитель фуры, ехавшей по встречной полосе, чтобы избежать столкновения, начал тормозить, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. 59.RU – новости Перми публикует первое видео с места массового ДТП. На кадрах видео видно, что дорога не чищена, мокрая и скользкая.

Сегодня ранее: Видео момента лобовой аварии в Подмосковье, унесшей 4 жизни.

Фото: LIFE SHOT

Видео: ВК, 59.RU – новости Перми