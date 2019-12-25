Пассажирская компания в Тосно заподозрила пассажиров в серьезных нарушениях

Одна из пассажирских компаний города Тосно в течение августа пыталась решить проблему проезда пассажиров "зайцем". В результате, был выявлен еще целый ряд нарушений. Об этом сообщил ЛенТВ24.
Так, выяснилось, что многие граждане совершают опасный маневр – перебегают рельсы, чтобы избежать прохода через турникет.
Подобное нарушение может привести к летальному исходу. За прошедший период текущего года, на Октябрьской магистрали зафиксировано 108 несчастных случаев из-за сокращения пути через рельсы. При этом, 80 человек погибли.
Компания в очередной раз обратила внимание на проблему призвала пассажиров к сознательности.
Ранее мы рассказали о том, что в пятницу в Ленобласти ограничено движение на семи трассах.
Фото: ЛенТВ24
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