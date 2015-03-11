Пассажиров поезда Петербург — Адлер срочно эвакуировали на станции Горячий Ключ

Поезд Петербург — Адлер остановили из‑за сообщения о возможном взрывном устройстве.

Поезд "Петербург — Адлер" был остановлен на станции Горячий Ключ после сообщения о возможном взрывном устройстве. Пассажиров эвакуировали, а состав проверяют правоохранители. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Поезд дальнего следования "Петербург — Адлер" был вынужден остановиться на станции Горячий Ключ.

Причиной стали сведения о возможном взрывном устройстве на борту. Пассажиры были эвакуированы в безопасное место.

Состав проверяют сотрудники правоохранительных органов. Информации о взрывном устройстве пока не подтверждено.

Фото: Piter.TV