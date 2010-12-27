Поезд с петербуржцами эвакуировали в Воронежа из-за тележки с мороженым

Поезд "Северная Пальмира" задержался в Воронеже из-за повышенной бдительности сотрудников железной дороги.

Сегодня, 25 апреля, в Воронеже был экстренно остановлен поезд, следовавший из Адлера в Петербург. Фирменный состав "Северная Пальмира" эвакуировали из-за подозрительного объекта в одном из вагонов. Как сообщает "Фонтанка", людей вывели на улицу в 15.00. После этого поезд около часа обследовали полиция, взрывотехники и кинологи с собаками. Все это время напуганные пассажиры кружили по платформе и зданию вокзала, закупаясь пирожками, сканвордами и копченой рыбой.

Тревожное происшествие закончилось мирным и даже забавным финалом. Подозрительный объект, напоминающий огромную непрозрачную коробку, оказался тарой с мороженым. Вот так "сладкое угощение" испортило дорогу сотням туристов, которые ехали с отдыха на юге в родной Петербург.

Дополнение: после в пресс-службе МВД журналистам пояснили, что тележка с мороженым находилась в "колесной паре" поезда. Каким образом она попала туда, не сообщается.

Ранее мы писали, что билет на "Аллегро" к ЧМ по футболу подешевеет на 25 процентов.

Фото: Piter.TV