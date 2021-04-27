Пассажиров поезда №480, следующего из Сухума в Петербург, оказалось больше, чем мест

Инцидент произошел из-за погодных условий в Абхазии.

В поезде №480, который едет по маршруту Сухум — Петербург, пассажиры обнаружили нехватку мест. Так, на одну койку приходится 3-4 человека. Об этом пишет телеканал "78" во вторник, 11 июля.

По словам очевидцев, в числе путешественников – женщины с детьми, люди с инвалидностью и малоподвижные люди, которые садились в любой вагон, чтобы успеть на поезд. Часть состава следует в Псков, однако не все пассажиры готовы пересаживаться.

В РЖД прокомментировали инцидент, рассказывает издание "Петербургский дневник". Ситуация произошла из-за погодных условий в Абхазии. Железные и автомобильные дороги были частично размыты, в результате чего несколько поездов отменили.

Пострадавшим начислят 7000 баллов программы лояльности "РЖД Бонус".

Ранее на Piter.TV: более 1,9 млн человек совершили поездки на двухэтажных поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК".

Фото: Piter.TV