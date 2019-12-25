Пассажиров петербургской подземки начали предупреждать о коронавирусе

В метро включают звуковые объявления.

В пятницу, 21 февраля, пассажиры петербургского метро впервые услышали объявления о коронавирусе. Об этом рассказали Piter.TV в пресс-службе подземки.

Звуковые обращения к горожанам и туристам содержат рекомендацию обращаться к врачам при первых симптомах ОРВИ. Сообщения начали транслировать в подземке по инициативе Роспотребнадзора. Других мер защиты от вируса в метро не предпринимали: сотрудники не носят медицинские маски, работа в подземке идет по-прежнему.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники петербургского метрополитена уже два года сортируют мусор.

Фото: Piter.TV