  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти проверили соблюдение масочного режима в электричках
Сегодня, 17:05
77
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти проверили соблюдение масочного режима в электричках

0 0

За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 1000 до 30000 рублей.

В среду, 27 октября, в Ленобласти проверили соблюдение масочного режима в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе областного Правительства. 

Рейды прошли в электричках на гатчинском направлении и на вокзале в Гатчине. В итоге сотрудники обнаружили 28 нарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Сотрудники провели более 50 профилактических бесед, а также бесплатно выдали медицинские маски.

Ранее в коронавирусное постановление Ленобласти внесли изменения.

Фото: pexels.com

Теги: ленобласть, масочный режим, рейды
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии