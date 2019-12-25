За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 1000 до 30000 рублей.

В среду, 27 октября, в Ленобласти проверили соблюдение масочного режима в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе областного Правительства.

Рейды прошли в электричках на гатчинском направлении и на вокзале в Гатчине. В итоге сотрудники обнаружили 28 нарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Сотрудники провели более 50 профилактических бесед, а также бесплатно выдали медицинские маски.

Ранее в коронавирусное постановление Ленобласти внесли изменения.

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