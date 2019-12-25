Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал на 35% по сравнению с прошлым годом

Власти отметили, что горожане стали чаще носить маски.

Пассажиропоток в метрополитене снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.

В целом городской общественный транспорт на данный момент перевозит на 35% пассажиров меньше, чем в 2019-м году. По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, петербуржцы стали более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и чаще использовать средства индивидуальной защиты.

По данным на середину ноября, пассажиропоток в петербургском транспорте в ноябре в будние дни составляет 3 млн человек в сутки, в выходные — 2 млн человек в сутки.

Фото: Piter.TV