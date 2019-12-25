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Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал на 35% по сравнению с прошлым годом
Сегодня, 15:46
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Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал на 35% по сравнению с прошлым годом

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Власти отметили, что горожане стали чаще носить маски.

Пассажиропоток в метрополитене снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.

В целом городской общественный транспорт на данный момент перевозит на 35% пассажиров меньше, чем в 2019-м году. По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, петербуржцы стали более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и чаще использовать средства индивидуальной защиты. 

По данным на середину ноября, пассажиропоток в петербургском транспорте в ноябре в будние дни составляет 3 млн человек в сутки, в выходные — 2 млн человек в сутки. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: общественный транспорт, пассажиропоток, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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