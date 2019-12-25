Горожане в условиях пандемии предпочитают такси.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что пассажиропоток в петербургском метро за неделю уменьшился на 14%. Об этом сообщают "Невские новости".

По данным петербургского метрополитена, пассажиропоток за неделю снизился примерно на 100 тысяч в сутки. В обычном режиме подземкой пользуются около 2,3 млн человек. В метрополитене предположили, что скорее всего поток уменьшился из-за отсутствия студентов и школьников, которые перешли на дистанционное обучение.

Как оказалось, горожане в условиях пандемии предпочитают поездки на такси. Городской перевозчик заявил, что при этом заметная тенденция снижения заказов к аэропорту Пулково, а также поездок „Дети без сопровождения".

Ранее мы сообщали о том, что петербургское метро дезинфицируют растворами усиленной концентрации.

Фото:Piter.TV