  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажиропоток в петербургском метро за неделю уменьшился на 14%
Сегодня, 15:41
150
IRINA_CHALKINA

Пассажиропоток в петербургском метро за неделю уменьшился на 14%

0 0

Горожане в условиях пандемии предпочитают такси.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что пассажиропоток в петербургском метро за неделю уменьшился на 14%. Об этом сообщают "Невские новости".

По данным петербургского метрополитена, пассажиропоток за неделю снизился примерно на 100 тысяч в сутки. В обычном режиме подземкой пользуются около 2,3 млн человек. В метрополитене предположили, что скорее всего поток уменьшился из-за отсутствия студентов и школьников, которые перешли на дистанционное обучение.

Как оказалось, горожане в условиях пандемии предпочитают поездки на такси. Городской перевозчик заявил, что при этом заметная тенденция снижения заказов к аэропорту Пулково, а также поездок „Дети без сопровождения". 

Ранее мы сообщали о том, что петербургское метро дезинфицируют растворами усиленной концентрации.

Фото:Piter.TV

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии