В среду, 18 марта, стало известно о том, что пассажиропоток в петербургском метро за неделю уменьшился на 14%. Об этом сообщают "Невские новости".
По данным петербургского метрополитена, пассажиропоток за неделю снизился примерно на 100 тысяч в сутки. В обычном режиме подземкой пользуются около 2,3 млн человек. В метрополитене предположили, что скорее всего поток уменьшился из-за отсутствия студентов и школьников, которые перешли на дистанционное обучение.
Как оказалось, горожане в условиях пандемии предпочитают поездки на такси. Городской перевозчик заявил, что при этом заметная тенденция снижения заказов к аэропорту Пулково, а также поездок „Дети без сопровождения".
Ранее мы сообщали о том, что петербургское метро дезинфицируют растворами усиленной концентрации.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )