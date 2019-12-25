Петербургское метро дезинфицируют растворами усиленной концентрации

На данный момент в Петербурге четыре раза в сутки проводится влажная уборка.

Губернатор Петербурга проверил, как в городе соблюдаются новые требования дезифекции и противодействия коронавирусу. В частности, 18 марта Беглов побывал на станции метро "Проспект Славы".

На данный момент в Петербурге четыре раза в сутки проводится влажная уборка, дезинфекторами протирают входные двери, стойки, автоматы про продаже жетонов и пополнению проездных, а также поручни эскалаторов. Помимо этого, каждые полчаса протирают и поверхности у кассовых окон. Ещё два раза в сутки дезинфицируются поручни и сиденья всех поездов, концентрация средств увеличена на 30% по сравнению с обычной.

Несмотря на пандемию, метрополитен закрывать не планируют.

Петербургский метрополитен закупит 140 тысяч трехслойных медицинских масок.

Фото: петербургский метрополитен