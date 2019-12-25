Петербургский метрополитен закупит 140 тысяч трехслойных медицинских масок

Поиск поставщика продолжится до 26 марта.

Петербургское метро ищет поставщика медицинских масок, предприятие оформило заказ на 140 тысяч трехслойных средств защиты. Соответствующая информация появилась 18 марта на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора составила без одной тысячи полмиллиона рублей, одна маска, по расчетам, будет стоить чуть больше 3,5 рублей. Заявки от желающих участников метрополитен принимает до 26 марта, в это же день объявят и выбранного поставщика.

В петербургском метро проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса.

Фото: Piter.TV