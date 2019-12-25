Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга сократился на 24%

Обязательное правило для всех пассажиров – соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Стало известно, что 7 октября 2020 года на 24% в сравнении с показателем прошлого года снизилось число пассажиров, перевозимых всеми видами общественного транспорта. Данные городского Центра управления транспортом (ЦУТ) приводят в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Максима Соколова 8 октября.

Отмечается, что за последнюю неделю с 1 октября пассажиропоток снизился на 100 тысяч человек. Обязательное правило для всех пассажиров – соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Снижена стоимость на средства индивидуальной защиты – комплект из маски и перчаток можно приобрести за 10 рублей.

Кроме того, губернатор Петербурга порекомендовал работодателям перевести на "удаленку" тех сотрудников, которые не участвуют напрямую в функционировании организации, а также сохранить дистанционный режим для работников, которые и так работают удаленно.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга по-прежнему наблюдается большой поток пассажиров.

Фото: Piter.tv