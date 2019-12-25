Петербургское метро ежедневно обслуживает около двух миллионов человек

Ранее власти Северной столицы призвали работодателей перевести работников на удаленную работу.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в метро Петербурга по-прежнему наблюдается большой поток пассажиров. Обязательное правило для всех пассажиров — соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Как оказалось, петербургская подземка ежедневно обслуживает около двух миллионов человек. Напомним, что ранее власти Северной столицы призвали работодателей перевести работников на удаленную работу. После этих рекомендаций пассажиропоток не снизился.

Отмечается, что ГУП "Пассажиравтотранс" и ГУП "Горэлектротранс" отказались делиться сведениями о пассажиропотоке.

Ранее мы сообщали о том, что спецтехнику "Пулково" проверили на готовность к осенне-зимнему сезону.

Фото:Piter.TV