В автобусах Петербурга вырос пассажиропоток

За минувшую неделю эта цифра выросла до 5,9 млн.

В Петербурге в марте значительно вырос пассажиропоток в автобусах. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

По данным на середину февраля, автобусы перевезли 5,2 млн пассажиров, за минувшую неделю эта цифра выросла до 5,9 млн. При этом допандемийные объёмы перевозок пока восстановить не удалось.

В "Пассажиравтотрансе" также отметили, что в транспорте ежедневно проводится дезинфекция салонов.

Ранее стало известно, что "Пассажиравтотранс" увеличит зарплату водителей автобусов на 3%.

Фото: Piter.tv