Пассажиропоток в Пулково вырос на 13%

За четыре месяца аэропорт нарастил обороты принимаемых пассажиров.

За последние четыре месяца пропускная пассажироспособность Пулково возросла на 13,7 процентов. Об этом сообщает Gazeta.SPB со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Специалисты отметили, что организации удалось обслужить более пяти миллионов человек.

Пассажиры стали на 15 процентов чаще летать внутренними рейсами через Северную столицу. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Калининград и Сочи

Международные перевозки в Пулково увеличились на 11 процентов. Чаще всего петербуржцы летали в Минск, Анталью, Тбилиси, Франкфурт-на-Майне и Париж.

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Фото: Piter.tv