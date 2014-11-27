Пассажиропоток в Ленобласти вырос до 5 миллионов человек

Петростат зафиксировал рост количества пассажиров в Ленобласти в 2021 году.

Управление федеральной службы государственной статистики по Ленобласти опубликовало данные по пассажиропотоку на маршрутах регулярных перевозок в регионе. Согласно данным ведомства, с начала текущего года количество пассажиров и пассажирооборот выросли примерно в половину и продолжают увеличиваться.

Всего с начала года в Ленобласти автобусы перевезли 26 миллионов пассажиров: это на 5 миллионов больше аналогичного периода прошлого года. С января по июнь нынешнего года количество пассажиров возросло примерно на 47%, с 3,4 до 5 миллионов человек. Пассажирооборот также возрос на 45%: с 54,7 пассажиро-километров в январе до 79,3 пассажиро-километров в июне.

В 2021 году между Петербургом и Сосновым Бором начали курсировать новые маршрутки.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург