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Пассажиропоток в Ленобласти вырос до 5 миллионов человек
Сегодня, 18:32
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Пассажиропоток в Ленобласти вырос до 5 миллионов человек

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Петростат зафиксировал рост количества пассажиров в Ленобласти в 2021 году.

Управление федеральной службы государственной статистики по Ленобласти опубликовало данные по пассажиропотоку на маршрутах регулярных перевозок в регионе. Согласно данным ведомства, с начала текущего года количество пассажиров и пассажирооборот выросли примерно в половину и продолжают увеличиваться.

Всего с начала года в Ленобласти автобусы перевезли 26 миллионов пассажиров: это на 5 миллионов больше аналогичного периода прошлого года. С января по июнь нынешнего года количество пассажиров возросло примерно на 47%, с 3,4 до 5 миллионов человек. Пассажирооборот также возрос на 45%: с 54,7 пассажиро-километров в январе до 79,3 пассажиро-километров в июне. 

В 2021 году между Петербургом и Сосновым Бором начали курсировать новые маршрутки. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

 

 

Теги: маршрутки ленобласти, пассажирооборот, пассажиропоток, петростат, регулярные перевозки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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