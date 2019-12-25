Между Петербургом и Сосновым Бором начнут курсировать новые маршрутки

Перевозчик закупил новые комфортабельные "ГАЗели NEXT".

Между Петербургом и Сосновым Бором по маршрутку №401А начнут курсировать новые коммерческие автобусы. Как сообщило издание "Маяк" со ссылкой на предприятие АТП "Барс-2", автопарк перевозчика тотально обновляется.

Известно, что новые комфортабельные "ГАЗели NEXT" закупили по просьбам жителей, поездки станут для пассажиров удобнее и безопаснее. Автобусы №401А ходят между Сосновым Бором и метро "Автово" ежедневно, проехать по этому маршруту можно за 200 рублей. Первая маршрутка из Ленобласти отправляется в 5.00, последняя – в 21.00, первая "ГАЗель" из Петербурга едет в 7.10, последняя – в 23.05. Интервал между маршрутками составляет 20 минут.

Ранее мы рассказывали, что водителя, насмерть сбившего двух подростков на проспекте Тореза, осудили на 4 года.

Фото: "Маяк"