Пассажиропоток Пулково в мае вырос до 1,7 млн человек

Это превышает прошлогодний результат на 8,4%.

Пассажиропоток в аэропорте Пулково в мае 2019 года вырос до 1,7 млн человек. Это превышает прошлогодний результат аналогичного периода на 8,4%, сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, пассажиропоток в последний месяц весны текущего года "превысил проектную пропускную способность" аэропорта в 2,5 раза с учётом того, что пункт пропуска пассажиров рассчитан на тысячу человек в час. Однако в аэропорту уточнили, что подобные случаи не являются "системными".

С начала 2019 года пассажиропоток в Пулково вырос до 6,8 миллиона человек. Это превышает показатели 2018 года на 12,3%. За весь минувший год петербургский аэропорт посетили 18,1 миллиона человек.

Согласно прогнозам аэропорта, к 2023 году пассажиропоток увеличится до 25 млн и до 35 млн к 2039 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что рядом с аэропортом "Пулково" нашли 155 боеприпасов времен ВОВ.

Фото: Pixabay