  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажиропоток "Пулково" за четыре месяца снизился на 29%
Сегодня, 11:32
114
himif

Пассажиропоток "Пулково" за четыре месяца снизился на 29%

0 0

За один апрель показатель пассажиропотока упал почти в 13 раз.

За период с января по апрель 2020 года аэропорт "Пулково" обслужил чуть больше 3,578 миллиона пассажиров. Об этом говорят данные Федерального агентства воздушного транспорта, опубликованные 1 июня. 

За тот же период прошлого года петербургский аэропорт обслужил более 5 миллионов людей, следует из данных ООО "Воздушные ворота Северной столицы", а значит четырехмесячный пассажиропоток снизился более чем на 29%. По данным Росавиации, в апреле Пулково приняло 111 212 тысяч человек, хотя в апреле 2019 года аэропорт посетило больше 1,4 млн людей. Показатель апреля упал в 12,8 раз.

Ранее мы писали, что авиакомпания S7 отменила рейсы Петербург – Томск.

Фото: Piter.TV

Теги: пассажиропоток, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии