Пассажиропоток "Пулково" за четыре месяца снизился на 29%

За один апрель показатель пассажиропотока упал почти в 13 раз.

За период с января по апрель 2020 года аэропорт "Пулково" обслужил чуть больше 3,578 миллиона пассажиров. Об этом говорят данные Федерального агентства воздушного транспорта, опубликованные 1 июня.

За тот же период прошлого года петербургский аэропорт обслужил более 5 миллионов людей, следует из данных ООО "Воздушные ворота Северной столицы", а значит четырехмесячный пассажиропоток снизился более чем на 29%. По данным Росавиации, в апреле Пулково приняло 111 212 тысяч человек, хотя в апреле 2019 года аэропорт посетило больше 1,4 млн людей. Показатель апреля упал в 12,8 раз.

Ранее мы писали, что авиакомпания S7 отменила рейсы Петербург – Томск.

Фото: Piter.TV