Пассажиропоток "Авроры" на Курилы в 2022 году составит 90 тыс. человек

Николай Запрягаев рассказал о работе авиакомпании в ДФО.

Пассажиропоток дальневосточной компании-лоукостера "Авроры" на Курильские острова в 2022 году составит 90 тысяч человек. Соответствующее заявление в рамках сессии "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности", проводимой на Восточном экономическом форуме, сделал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Создана единая дальневосточная авиакомпания в прошлом году, которая бьет рекорды на текущий момент. Прогнозируется на этот год 90 тыс. пассажиров <...> в данную часть Сахалинской области, на острова Курильской гряды. Николай Запрягаев, глава Корпорации

Напомним, что единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" сформирована с 2021 года по поручению российского лидера Владимира Путина. Основой для нее стала компания "Аврора" (крупнейший перевозчик пассажиров на ДФО). Также в компанию вошли региональные фирмы. Речь идет о "Хабаровских авиалиниях", "Якутии", "полярных авиалиний", "Камчатском авиапредприятии", "Чукотавиа". Воздушный парк составил 145 самолетов.

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным.

Фото и видео: Восточный экономический форум