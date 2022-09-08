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Пассажиропоток "Авроры" на Курилы в 2022 году составит 90 тыс. человек

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Николай Запрягаев рассказал о работе авиакомпании в ДФО.

Пассажиропоток дальневосточной компании-лоукостера "Авроры" на Курильские острова  в 2022 году составит 90 тысяч человек. Соответствующее заявление в рамках сессии "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности", проводимой на Восточном экономическом форуме, сделал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Создана единая дальневосточная авиакомпания в прошлом году, которая бьет рекорды на текущий момент. Прогнозируется на этот год 90 тыс. пассажиров <...> в данную часть Сахалинской области, на острова Курильской гряды.

Николай Запрягаев, глава Корпорации

Напомним, что единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" сформирована с 2021 года по поручению российского лидера Владимира Путина. Основой для нее стала компания "Аврора" (крупнейший перевозчик пассажиров на ДФО). Также в компанию вошли региональные фирмы. Речь идет о  "Хабаровских авиалиниях", "Якутии", "полярных авиалиний", "Камчатском авиапредприятии", "Чукотавиа". Воздушный парк составил 145 самолетов.

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: аврора, дальний восток, курильские острова, лоукостер, николай запрягаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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