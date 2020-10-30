Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным

Глава РФ рассказал о необходимости создания межгосударственных туристских организаций дружественными странами и партнерами.

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма (Всемирной туристской организации) обоснованным. Соответствующей информацией с коллегами в рамках Государственного совета, посвященного развитию туризма в стране, поделился президент Владимир Путин. Лидер РФ счел, что данная экономическая отрасль должна оставаться вне политики. При этом у России сейчас есть достаточное количество партнеров, с которыми можно взаимодействовать в плане путешествий и отдыха.

Еще одно ключевое направление - укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из ВТО, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики. Владимир Путин, президент РФ

Политик полагает, что туризм играет "огромную роль" в выстраивании партнерства и взаимопонимания между народами и правительствами. Он дал поручение российскому кабинету министров проработать вопрос формирования альтернативных межгосударственных туристических организаций.

Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами.

Фото и видео: Kremlin.ru