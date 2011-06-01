Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами

Глава РФ рассказал о приоритете в вопросе развития туризма.

Российский президент Владимир Путин призвал сделать путешествия широко доступными для людей с разными доходами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе Государственного совета по теме развития отечественного туризма. Политик отметил важность при развитии инфраструктуры отрасли, в первую очередь ориентироваться на интересы населения.

Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны надеется на то, что граждане России получат возможность посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, а также знакомиться со столичными городами: Москвой и Петербургом, альтернативными историческими центрами страны, ее уникальным природным многообразием, в том числе и природной Дальнего Востока и "русского севера".

Глава МИД Таиланда рассчитывает, что Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре.

Фото и видео: Kremlin.ru