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Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами

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Глава РФ рассказал о приоритете в вопросе развития туризма.

Российский президент Владимир Путин призвал сделать путешествия широко доступными для людей с разными доходами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе Государственного совета по теме развития отечественного туризма. Политик отметил важность при развитии инфраструктуры отрасли, в первую очередь ориентироваться на интересы населения.

Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны надеется на то, что граждане России получат возможность посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, а также знакомиться со столичными городами: Москвой и Петербургом, альтернативными историческими центрами страны, ее уникальным природным многообразием, в том числе и природной Дальнего Востока и "русского севера".

Глава МИД Таиланда рассчитывает, что Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, путешествия, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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