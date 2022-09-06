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Глава МИД Таиланда рассчитывает, что Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре

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Дон Праматвинай напомнил, что глава РФ всегда посещал саммит.

Таиланд рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин сможет присутствовать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре 2022 года. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Москве с коллегой из РФ Сергеем Лавровым сделал Дон Праматвинай.

Путин регулярно посещал саммиты АТЭС в прошлые годы, за исключением трех лет во время пандемии, когда не проводились физические заседания. Мы надеемся, что президент сможет присутствовать в ноябре.

Дон Праматвинай, глава МИД Таиланда

Глава МИД Таиланда полагает, что международный саммит АТЭС станет для России прекрасной возможностью  о том, чтобы объявить странам региона о политике разворота в сторону Азии.  По мнению Дона Праматвинайа, Таиланд способен добавить "новые измерения" для  стран, которые находятся в Юго-Восточной Азии.

Лавров: РФ признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине.

Фото и видео: МИД России

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, атэс, владимир путин, дон праматвинай, мид, таиланд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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