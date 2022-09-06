Лавров: РФ признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине

Лавров заявил, что РФ признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем в Москве. Чиновник считает, что иностранное ведомство объективно дает оценку происходящему украинскому кризису и обстановки, которая сложилась на международной арене.
Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию… подтвердили готовность подробно делиться нашими оценками всего происходящего.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: РФ запросила в офисе Борреля стенограмму его слов о "фашистской России".
Фото и видео: МИД России
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