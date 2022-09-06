Лавров: РФ признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине

В МИД РФ поблагодарили коллег из Таиланда за понимание украинской проблематики.

Лавров заявил, что РФ признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем в Москве. Чиновник считает, что иностранное ведомство объективно дает оценку происходящему украинскому кризису и обстановки, которая сложилась на международной арене.

Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию… подтвердили готовность подробно делиться нашими оценками всего происходящего. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ запросила в офисе Борреля стенограмму его слов о "фашистской России".

Фото и видео: МИД России