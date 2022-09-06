Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва не понимает внешнюю политику Брюсселя по отношению к РФ.

Лавров: РФ запросила в офисе Борреля стенограмму его слов о "фашистской России". Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем сделал глава МИД РФ в Москве. Чиновник не исключил, что глава верховной дипломатии Евросоюза действительно мог назвать Россию "фашистской страной". При этом Брюссель все еще не предоставляет общественности полного текста выступления Жозепа Борреля.

Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что у властей России возникнут большие вопросы о том, как вести дела с ЕС в том случае, если слова Жозепа Борреля о "фашистской России" подтвердятся. Москва надеется узнать, какую линию планирует проводить новый постоянный представитель Евросоюза в РФ. Лавров также отметил, что в Москве хотели бы знать, какую линию будет проводить новый постпред ЕС на фоне заявлений Борреля о России.

Лавров: у Трасс заведомо негативная позиция относительно РФ.

Фото и видео: МИД России