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После прорыва трубы на Белградской улице пассажирку автомобиля госпитализировали
Сегодня, 19:38
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После прорыва трубы на Белградской улице пассажирку автомобиля госпитализировали

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Девушку отправили на диагностику в ближайшее медучреждение.

Пассажирку автомобиля, пострадавшего после прорыва трубы на Белградской улице, госпитализировали. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

На месте происшествия петербурженка получила необходимую первую медицинскую помощь. После чего медики отправили девушку на диагностику в ближайшее медучреждение.

Напомним, вечером на Белградской улице автомобиль провалился в промоину с горячей водой. Виной тому фонтан с водой, который забил из-под асфальта. Асфальт разлетелся вдребезги, разбив при этом стекла ближайших домов. Еще два припаркованных рядом автомобиля получили повреждения.

Ранее мы писали, что трубу с горячей водой прорвало также на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.tv

Теги: белградская улица, прорыв трубы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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