В МВД начали проверку по факту произошедшего.

Пассажирка с ноги ударила слабослышащего таксиста в Новосибирске. Правоохранительные органы начали проверку из-за ситуации, которая произошла с нетрезвой клиенткой в машине. Женщина отказалась платить шоферу 207 рублей за поездку. Когда инвалид пытался получить честно заработанные средства, местная жительница начала выкрикивать в его адрес оскорбления.

Дебил ты недоношенный речь пассажирки

В социальных сетях распространился ролик с произошедшим. В кадре зафиксировано, что водитель жестами просит пассажиров оплатить проезд. В ответ на это женщина требует открыть дверь и пытается выбраться из машины. Когда у нее не получается этого сделать, она ногами запинывает таксиста.

Водитель такси предложил петербурженке оплатить поездку натурой.

Видео: ВКонтакте / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"