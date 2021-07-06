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Пассажирка с ноги ударила слабослышащего таксиста в Новосибирске

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В МВД начали проверку по факту произошедшего.

Пассажирка с ноги ударила слабослышащего таксиста в Новосибирске. Правоохранительные органы начали проверку из-за ситуации, которая произошла с нетрезвой клиенткой в машине. Женщина отказалась платить шоферу 207 рублей за поездку. Когда инвалид пытался получить честно заработанные средства, местная жительница начала выкрикивать в его адрес оскорбления.

Дебил ты недоношенный

речь пассажирки

В социальных сетях распространился ролик с произошедшим. В кадре зафиксировано, что водитель жестами просит пассажиров оплатить проезд. В ответ на это женщина требует открыть дверь и пытается выбраться из машины. Когда у нее не получается этого сделать, она ногами запинывает таксиста.

Водитель такси предложил петербурженке оплатить поездку натурой.

Видео: ВКонтакте / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Теги: новосибирск, слабослышащие, такси
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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