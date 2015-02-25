Пассажирка добилась компенсации от Пулково за травму на обледеневшем трапе

Жительница Тюмени отсудила у аэропорта 175 тыс. руб. за падение после посадки.

Московский районный суд Санкт-Петербурга обязал ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" выплатить пассажирке 175 тыс. руб. за травму, полученную при выходе из самолёта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Женщина прилетела из Тюмени и при спуске по трапу поскользнулась на наледи, в результате чего упала и сломала ногу. По её словам, сотрудники аэропорта не оказали помощи и не вызвали медиков.

В иске пострадавшая требовала 1 млн руб. компенсации морального вреда, 75 тыс. руб. на лечение и штраф за нарушение прав потребителя. Представители аэропорта настаивали, что трап был очищен и находился в исправном состоянии, однако суд установил наличие снежного налёта по краям ступеней.

Суд пришёл к выводу, что именно наледь стала причиной падения, и постановил взыскать с ответчика 75 026 руб. за лечение и 100 000 руб. компенсации морального вреда. Решение вступит в силу после истечения срока обжалования.

Фото: Piter.TV