Агрессивная москвичка пойдет под суд за нападение на полицейского в Пулково

Вдобавок женщина еще и оскорбила полицейских.

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении москвички, которая напала на полицейского в Пулково. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в минувшем августе сотрудники аэропорта отказали нетрезвой женщине в посадке на рейс до столицы. Прибывших на место транспортных полицейских москвичка публично оскорбила, а одного из них вдобавок ударила в лицо и голову.

Два уголовных дела агрессивной пассажирки рассмотрит Московский районный суд.

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Фото: Piter.TV