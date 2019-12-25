Ветеринар забрал телефон хозяйки кота в отместку за неоплаченный вызов

Женщина оказалась сильно пьяна.

Утром 27 августа в полицию обратилась 42-летняя петербурженка с жалобой на ветеринара, приезжавшего к ее коту в квартиру на Поэтическом бульваре. Как стало известно Piter.TV, между хозяйкой животного и врачом вспыхнул конфликт.

Женщина заявила полицейскому, что ветеринар отобрал у нее телефон, ударил хозяйку и ее подругу, после чего скрылся. Прибывшие на место правоохранители застали женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения, внятно объяснить, что случилось, хозяйка не смогла. Стало понятно лишь то, что ветеринару не оплатили вызов и укол для кота, из-за чего тот забрал телефон заявительницы и ушел. Самого врача на дом вызывала дочь женщины, но с ней полиция не смогла связаться.

Ветеринару на вид около 30 лет, мужчина худощав и славянского типа лица. Был одет в серую толстовку с капюшоном и черные штаны.

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