Столкновение автобуса и иномарки в Пушкинском районе закончилось гибелью женщины

Погибшая была пассажиркой легковушки.

В пятом часу утра в субботу, 10 октября, в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД, на пересечении Колпинского шоссе и Промышленной улицы столкнулись автобус и легковая машина.

Как выяснилось, "Хендай" выехал на встречную полосу, где врезался в пустой автобус ЛИАЗ, следующий из парка на линию. В результате удара на месте скончалась 46-летняя пассажирка иномарки, а 43-летний водитель автомобиля получил крайне тяжелые травмы и был госпитализирован. 54-летний водитель автобуса не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что из-за ДТП на Невском проспекте встало движение троллейбусов.

Фото: Игорь Кузьмин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"