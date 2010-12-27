Пассажиры областных автобусов смогут оплатить проезд «Подорожником»

Возможность наличной оплаты сохраняется.

В областных автобусах, связывающих поселения Ломоносовского района с Санкт-Петербургом, пассажиры смогут воспользоваться подорожником. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Теперь электронным проездным билетом пассажиры могут оплатить проезд на маршрутах: 401, 401А, 402, 403, 596А и 692. Кроме того, с сегодняшнего дня электронный проездной действует на маршрутах 105А и 635.

Чтобы местные жители могли комфортно добираться до города с конца сентября на областных маршрутах 401, 402, соединяющих Сосновый Бор и Петербург, работают новые большие автобусы, использующие в качестве топлива природный газ.

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Фото: Piter.tv