Пассажиры рейса Сочи-Петербург ждут вылета уже сутки из-за угрозы БПЛА

Более 17 рейсов задержаны в Сочи из-за ограничений на полеты беспилотников.

Пассажиры рейса из Сочи в Санкт-Петербург более суток остаются в аэропорту из-за введенных ограничений на полеты из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Рейс из Сочи в Санкт-Петербург должен был вылететь 9 сентября в 13:40. Однако после введения запрета на взлет и посадку время отправления несколько раз переносили. По последним данным, вылет назначен на 22:00 10 сентября.

По информации онлайн-табло аэропорта, утром 10 сентября задержаны более 17 рейсов. Ограничения затронули направления в Сургут, Челябинск, Москву и ряд других городов России.

Фото: Piter.tv