Видео: пассажиры автобуса прошли мимо упавшей петербурженки

В настоящий момент девушке оказывается медицинская помощь.

В одном из петербургских автобусов девушка потеряла сознание и упала посередине транспорта. Данное видео появилось в группе "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 18 июня.

На кадрах можно увидеть, что пассажиры автобуса лишь посмотрели на петербурженку и вышли на следующей остановке.

Люди перестают быть людьми, – говорится в сообщении.

По словам автора поста, лишь водитель автобуса позвонил в скорую. Медики госпитализировали девушку с переломом носа и двух рёбер.

Ранее мы писали, что видеоролик с участием "пловца из Смольного" стал вирусным в интернете.

Видео: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург