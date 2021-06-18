Видео: пассажиры автобуса прошли мимо упавшей петербурженки

В одном из петербургских автобусов девушка потеряла сознание и упала посередине транспорта. Данное видео появилось в группе "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 18 июня.
На кадрах можно увидеть, что пассажиры автобуса лишь посмотрели на петербурженку и вышли на следующей остановке.
Люди перестают быть людьми,
– говорится в сообщении.
По словам автора поста, лишь водитель автобуса позвонил в скорую. Медики госпитализировали девушку с переломом носа и двух рёбер.
Ранее мы писали, что видеоролик с участием "пловца из Смольного" стал вирусным в интернете.
Видео: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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