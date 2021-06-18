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Видео: пассажиры автобуса прошли мимо упавшей петербурженки

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В настоящий момент девушке оказывается медицинская помощь.

В одном из петербургских автобусов девушка потеряла сознание и упала посередине транспорта. Данное видео появилось в группе "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 18 июня. 

На кадрах можно увидеть, что пассажиры автобуса лишь посмотрели на петербурженку и вышли на следующей остановке. 

Люди перестают быть людьми,

– говорится в сообщении.

По словам автора поста, лишь водитель автобуса позвонил в скорую. Медики госпитализировали девушку с переломом носа и двух рёбер.

Ранее мы писали, что видеоролик с участием "пловца из Смольного" стал вирусным в интернете.

Видео: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: автобус, пассажиры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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