Пассажиры авто пострадали в результате обрушения дерева на Институтском

На место прибыла "скорая помощь" и "реанимация".

Упавшее дерево придавило легковой автомобиль в Выборгском районе. В результате инцидента пострадали люди. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

По его словам, происшествие случилось на Институтском проспекте. На кадрах видно, что машину серьезно помяло. Сотрудники "скорой помощи" оказывают девушке медицинскую помощь. Состояние пострадавших не сообщается.

Судя по тому, что медики отправились куда-то еще с носилками, рядом также есть пострадавшие.

Три машины одним клёном. подписал снимок автор.

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Фото и видео: vk.com/unreleased_dtp