Пассажирам сломавшегося по пути в Москву "Сапсана" вернут деньги за билеты

Задержавшиеся петербуржцы получат 100% стоимости билетов.

Пассажирам поезда "Сапсан" под номером 773, который сломался по пути из Петербурга в Москву 10 февраля, выплатят полную компенсацию от стоимости билетов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД". Попавшие в несчастливый поезд пассажиры могут заполнить бланк претензии на официальном сайте перевозчика.

Скорый поезд остановился в девятом часу вечера в понедельник на станции Решетниково, причиной стала техническая неисправность. Задержанных пассажиров довезла до пунктов назначения прибывшая на помощь резервная "Ласточка". Петербуржцы прибыли в Москву позже на 1 час 16 минут.

Ранее сообщалось, что "Ласточки" и "Аллегро" в мае будут ездить по измененному расписанию.

Фото: Piter.TV