Пассажирам пришлось разнимать драку двух женщин на "Лесной"

Потасовка произошла накануне вечером.

В СМИ оказалось опубликовано видео инцидента, который произошел в пятницу, 13 ноября, в петербургской подземке. Как сообщил портал 78.ru, на станции метро "Лесная" очевидцы засняли, как в вагоне подрались две девушки. Чтобы разнять драку, пришлось вызывать дежурных по станции. Воинственно настроенных дам вывели из вагона.

Отмечается, что одна из женщин воскликнула: "Я тебе отомщу!". Что именно не поделили дамы, осталось загадкой.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург выделит на строительство "оранжевой" ветки метро еще 800 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Фото: Piter.tv