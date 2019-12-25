Пассажирам предложили придумать название для электропоезда от Петербурга до Будогощи

Поезда категории "Комфорт" начнут курсировать с 1 сентября.

Пассажирам СЗППК предложили придумать фирменное наименование для электропоезда от Петербурга до Будогощи. Как рассказали в пресс-службе пассажирской компании, поезд категории "Комфорт" начнет курсировать от Ладожского вокзала до посёлка и обратно с 1 сентября.

Комфортные электропоезда, отметили в СЗППК, оснащены новыми туалетными комплексами и системой поддержания микроклимата, в вагонах установлены прислонно-сдвижные двери, а также стеллажи для багажа и креслами 1 и 2 класса. Свой вариант можно прислать на сайт компании, три самых интересных названия выберут 14 сентября, а позднее, путем интернет-голосования, выберут самое лучшее.

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Фото: Piter.TV