Пассажирам петербургского метро напомнят о правилах этикета

Новый проект представили к 65-летию метрополитена.

Петербургский метрополитен представил новый проект к 65-летию подземки – серию открыток, посвященных неписанным правилам этикета. Об этом 31 октября сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В качестве персонажей, которых изобразили иллюстраторы Светлана Кузнецова и Илья Тихомиров – сами сотрудники петербургского метрополитена, представленные в роли пассажиров. В частности, на плакатах, которые разместят на станциях метро и пересадочных узлах, напоминают придерживать дверь при входе в вестибюль, рекомендуют не вбегать в вагон при закрытии дверей, а также настоятельно советуют соблюдать чистоту.

Всего изображено 12 сюжетов, которые позже будут размещены для скачивания в группе метрополитена в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга прокомментировали возможный возврат к раннему закрытию станций. В настоящее время рассматриваются разные сценарии.

Фото: Piter.tv