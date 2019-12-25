В Пулково задержали мужчину, курившего на борту самолета

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

В Пулково задержали 35-летнего жителя города Павловский Пасад за то, что он курил на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Наряд полиции встречал нарушителя прямо у самолета, прилетевшего в Петербург из Москвы. Стражам порядка стало известно, что мужчина закрылся в туалете и выкурил там сигарету.

По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении. На безопасность полета поступок нарушителя не повлиял.

Ранее мы писали, что в Пулково всех пассажиров из Парижа проверили на коронавирус.

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