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В Пулково задержали мужчину, курившего на борту самолета
Сегодня, 14:51
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Alena_Zinovieva

В Пулково задержали мужчину, курившего на борту самолета

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В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

В Пулково задержали 35-летнего жителя города Павловский Пасад за то, что он курил на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Наряд полиции встречал нарушителя прямо у самолета, прилетевшего в Петербург из Москвы. Стражам порядка стало известно, что мужчина закрылся в туалете и выкурил там сигарету.

По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении. На безопасность полета поступок нарушителя не повлиял.

Ранее мы писали, что в Пулково всех пассажиров из Парижа проверили на коронавирус.

Фото: pixabay.com

Теги: административное правонарушение, курение на борту, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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