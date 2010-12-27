Пострадавшего погрузили в медикаментозную кому, его состояние тяжелое.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что в Петербурге молодого человека ранили из-за отказа оплатить проезд в автобусе. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в минувшие выходные, 22 декабря, в автобусе на улице Вавиловых в Петербурге. Один из пассажиров вступил в конфликт с пострадавшим из-за неоплаченного проездного. Впоследствии в молодого человека выстрелили. Пуля попала в шею. Пострадавший успел назвать свою фамилию, объяснил, что работает санитаром в Елизаветинской больнице и ему 18 лет. В настоящее время молодой человек погружен в медикаментозную кому.

По данным СМИ, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

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Фото:pixabay