На Латышских Стрелков ГИБДД уложили пьяного пассажира на асфальт в наручниках

Невменяемый водитель в это время отсиживался в служебной машине полиции.

В Невском районе Петербурга сотрудникам полиции и ГИБДД пришлось задерживать пьяного автомобилиста. Шофер устроил аварию на улице Латышских Стрелков, 17. Его посадили в служебную машину. Также оперативникам пришлось повалить на асфальт и применить наручники для его друга. Тот проявил сопротивление при задержании.

Пассажира пьяного держат в наручниках. Водитель, говорят, еще хуже прокомментировал ситуацию свидетель

Очевидцы рассказали, что автомобилист ехал в невменяемом состоянии. Иномарка "БМВ" несколько раз врезалась в припаркованные на обочине машины. На место выехали специалисты. Нарушители спокойствия отказались вести диалог с правоохранительными органами. Тем пришлось применить силу.

За подобное правонарушение обоим может грозить до двух лет лишения водительских прав или административный штраф в 30 тысяч. Пользователи соцсетей обсуждают, что за вождение в нетрезвом виде следует ввести более жесткое наказание.

Ранее Piter.tv писал о том,что петербурженка съела уголовное дело и получила условку.

Видео: Вконтакте/Олег Петров