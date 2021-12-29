Пассажир упал на рельсы на станции "Технологический институт"

Спасатели и сотрудники метрополитена подняли пострадавшего и вынесли из вестибюля на носилках.

Во вторник, 4 января, в петербургском метро на станции "Технологический институт" пассажир упал на рельсы. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Спасатели и сотрудники метрополитена подняли пострадавшего и вынесли из вестибюля на носилках. О состоянии упавшего неизвестно.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге вступили в силу обновленные тарифы за проезд в общественном транспорте. В Смольном рассказали о стоимости проезда на разных видах городского транспорта.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Копытин