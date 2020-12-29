Пассажир самолета, который совершил экстренную посадку в "Пулково", дал комментарий

В аэропорту подтвердили, что обошлось без пострадавших.

О подробностях происшествия, которое произошло в Петербурге в четверг, 14 января, рассказал пассажир рейса авиакомпании "Ямал", сообщили в ОГТРК "Ямал-Регион".

Сегодня ночью самолет рейса "Домодедово – Салехард" вылетел из столицы и подал сигнал бедствия, после чего приземлился в Петербурге. Александр, находившийся на борту самолета, сообщил, что во время набора высоты экипаж сообщил о технической ошибке в системе самолета и необходимости посадки в аэропорту вылета. Несмотря на то, что многим было страшно, пассажиры держались "нормально".

Около часа мы летали кругами и вырабатывали топливо. Затем Домодедово отказало в посадке из-за метеоусловий. Нам сказали, что летим на запасной аэродром в Питер. пояснил Александр.

Мужчина уточнил, что полет и посадка прошли хорошо. В аэропорту "Пулково" пассажиры ждут решения, как и когда людей довезут до Салехарда.

В "Пулково" в свою очередь отметили, что инцидент обошелся без пострадавших. Специалисты осмотрят самолет.

Ранее мы писали, что летевший из Москвы в Салехард самолет экстренно сел в Петербурге.

Фото: Pixabay