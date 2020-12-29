Летевший из Москвы в Салехард самолет экстренно сел в Петербурге

Сразу после вылета из столицы в работе приборов скорости возникли проблемы.

Утром 14 января самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Салехард, экстренно сел в аэропорту Пулково. По информации ТАСС, причиной внеплановой остановки в Петербурге была техническая неисправность.

В четвертом часу утра самолет вылетел из Домодедово в Салехард, но сразу же после взлета на воздушном судне возникли проблемы в работе приборов скорости. Садиться в том же московском аэропорту самолет не стал из-за погодных условий, поэтому борт отправился в Петербург. Перед посадкой в Пулково объявили тревогу, самолет приземлился в 7 утра. Отмечается, что транспортная прокуратура уже начала проверку по факту аварийной посадки, а задержанным из-за технических неполадок 110 пассажирам предоставят резервный борт.

Стало известно расписание пригородных поездов "Лыжные стрелы".

Фото: Piter.TV