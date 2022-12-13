В Пулково экстренно сел Boeing 737

Самолёт вернулся в воздушную гавань по техническим причинам.

В среду, 9 марта, в петербургском аэропорту Пулково произошла экстренная посадка воздушного судна Boeing 737. Как сообщила пресс-служба Пулково, самолёт, уже выдвинулся из Петербурга в Ижевск, однако буквально через несколько минут после взлёта выполнил разворот и вернулся обратно.

Известно, что самолёт принадлежит авиакомпании "Ижавиа". Возвращение в аэропорт произошло по техническим причинам. Во время экстренной посадки на борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково вышли на работу агенты по гостеприимству.

Фото: Piter.TV