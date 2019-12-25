Эксперты подчёркивают, что сайты для оплаты штрафов практически не защищены от многократного введения запросов.

Паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции нашли в интернете. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В материале сказано, что узнать информацию об оштрафованных можно на сайтах для уплаты штрафов. Для этого нужно ввести уникальный идентификатор начислений.

При этом эксперты отмечают, что подобрать такой код вручную довольно трудно и на это уходит много времени. Но есть специализированные программы, которые выполняют такую работу в автоматическом режиме. Они просто перебирают УИН.

Эксперты подчёркивают, что сайты для оплаты штрафов практически не защищены от многократного введения запросов.

В департаменте информационных технологий Москвы считают, что закон о защите персональных данных в данном случае не нарушен. Чиновники отмечают, что граждане сами могут следить за конфиденциальностью своего идентификатора. В мэрии советуют не выкладывать скриншоты с номерами штрафов в сеть и не показывать их другим людям.

Ранее в МВД рассказали о штрафах за отказ пройти тест на коронавирус.