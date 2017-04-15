Паспарту из "Форта Боярд" приехал в Петербург

Известный французский актер, прославившийся по роли в телешоу, посещает главные культурные места Кронштадта.

Мобильный корреспондент Piter.TV обратил внимание, что в Кронштадт приехал французский актер Андре Буше, знаменитый по роли Паспарту в популярном телешоу "Форт Боярд". На кадрах можно заметить как гость Петербурга приветствует журналистов.

После визита на выставку Айвазовского актер отправится с экскурсией на форт "Император Александр I", внешне напоминающий легендарный форт во Франции.

Напомним, что съемки нового сезона шоу "Форт Боярд" завершились в июле 2019 года. Андре Буше играет в телешоу уже 30 лет, начиная с первого сезона. По сценарию он сопровождает участников от одного испытания к другому и хранит специальные ключи от сокровищницы.

Фото, видео: Piter.TV