Паспарту из "Форта Боярд" приедет в Кронштадт на экскурсию

Он посетит закрытый форт "Император Александр I".

Во вторник, 27 августа, французский актер Андре Буше посетит в Кронштадте закрытый форт "Император Александр I". Больше всего артист известен по роли Паспарту из телешоу "Форт Боярд". Об этом сообщила пиар-служба телеканала "СТС".

Актера проводят по внутренним помещениям морской цитадели. Многие петербуржцы сравнивают "Императора Александра I" с французским фордом "Боярд" из-за внешнего сходства. После экскурсии Андре Буше отправится в Москву и другие города России.

Напомним, что съемки нового сезона "Форта Боярд" завершились в июле 2019 года. Андре Буше играет в телешоу уже 30 лет, начиная с первого сезона. По сценарию он сопровождает участников от одного испытания к другому и хранит специальные ключи от сокровищницы.

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Фото: пресс-служба телеканала "СТС"