Паспарту из «Форт Боярда» назвал любимую картину Айвазовского

Французский актер осмотрел выставку великого мариниста в Кронштадте.

Во вторник, 27 августа, французский актер Андре Буше, известный по роли Паспарту в телешоу "Форт Боярд", приехал в Кронштадт. Артист рассказал, что ему понравилась картина "Кронштадтский рейд" кисти Ивана Айвазовского. Француз рассказал, что изображенный форт "Александр Первый" очень напоминает легендарную французскую крепость.

Иностранному гостю показали инфопавильон кластера "Остров фортов". Там он посмотрел через очки виртуальной реальности, как остров преобразится в ближайшем будущем.

Ранее Piter.TV показал кадры того, как актер впервые появился в Кронштадте.

Видео: Piter.TV